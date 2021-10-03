Зоря впевнено переграла Десну в матчі 10-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку Зоря – Десна на "Футбол 24".

Зоря в дебюті поєдинку заробила право на пенальті – Литовка збив Громова, але одразу виправився, відбивши удар з позначки від Булеци. Втім, Сергій через 12 хвилин таки відкрив рахунок, пробивши у дальній кут з меж штрафного. А по перерві Громов оформив переконливу перемогу луганців з пасу Кочергіна, елегантно прибравши захисника, та поставив крапку в зустрічі.

Зоря впевнено розібралася з Десною і повернулася до топ-4 УПЛ

Таким чином, Зоря набрала 20 очок та залишилась четвертою, а Десна з 16 пунктами розташувалась на 7 сходинці.