Лівий Берег переміг Кудрівку в серії пенальті 1/32 фіналу Кубка України. Відеоогляд матчу дивіться на "Футбол 24".

У поєдинку між Лівим Берегом та Кудрівкою основний час завершився без забитих м’ячів.

Кудрівка вибула від Лівого Берега, не реалізувавши жодного пенальті в серії, екс-тренер збірної йде далі: Кубок України

Долю зустрічі визначала серія пенальті, у якій Кудрівка не змогла реалізувати жодного удару, тоді як Лівий Берег вдало пробив усі три спроби.

Перший пенальті дебютанта УПЛ пролетів значно вище над воротами, а решту двох парирував голкіпер Роман Жмурко, який став справжнім героєм цього матчу.

