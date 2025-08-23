Нереалізовані пенальті Кудрівки у відеоогляді матчу Кубка України проти Лівого Берега
Лівий Берег переміг Кудрівку в серії пенальті 1/32 фіналу Кубка України. Відеоогляд матчу дивіться на "Футбол 24".
У поєдинку між Лівим Берегом та Кудрівкою основний час завершився без забитих м’ячів.
Кудрівка вибула від Лівого Берега, не реалізувавши жодного пенальті в серії, екс-тренер збірної йде далі: Кубок України
Долю зустрічі визначала серія пенальті, у якій Кудрівка не змогла реалізувати жодного удару, тоді як Лівий Берег вдало пробив усі три спроби.
Перший пенальті дебютанта УПЛ пролетів значно вище над воротами, а решту двох парирував голкіпер Роман Жмурко, який став справжнім героєм цього матчу.
