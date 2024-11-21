Під час листопадової міжнародної паузи Рашфорд полетів у Нью-Йорк, а Каземіро разом зі своєю сім'єю відвідав Disney World в Орландо. Виступаючи в подкасті Sky Bet Stick to Football, Невілл сказав, що розчарований тим, що дует вирішив поїхати до Сполучених Штатів протягом перших двох тижнів Рубена Аморіма на посаді тренера МЮ.

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"Звичайно, гравцям потрібна психологічна перерва. Кожен гравець повинен мати можливість відпочити з друзями. Але послухайте, як клуб, ви обговорюєте з гравцями вибір місця. Як далеко вони летять? Яка різниця в часі? Чи викличе це зміну часових поясів? Чи буде проблема втоми після дванадцятигодинного польоту?

Ви граєте погано, команда програє, ви тринадцяті в лізі, і у вас новий тренер. Зараз – не відпустка, щоб перезарядити батарейки. Це непрофесійно", – зазначив Невілл.

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