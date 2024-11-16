"Я жив у 89-му році, але тоді партія ухвалила рішення забрати команду, яка була на полі. З того часу такого ніколи не траплялося, це незвично. Їм було ніяково, їм не дозволили покинути поле, гра мала закінчитися на полі. Вони не мали причин так протестувати. Ми спортсмени й робимо свою роботу на полі. Ніхто не може змусити інших поводитися інакше. Не було ніяких вигуків проти Косова.

Провокації вболівальників у відеооогляді зупиненого матчу Румунія – Косово – 0:0

Така поведінка неприйнятна, у мене немає слів. Більше немає ніяких дискусій. Коли все так закінчується – це ганьба та почуття сорому в першу чергу для них. Видно, що вони були готові це зробити. Вони грали добре, дуже хороша команда, ми грали не так добре, але був тиск, щоб пройти кваліфікацію.

Ми пасували неправильно, але добре захищалися, у нас також був чудовий воротар сьогодні, але цього було замало для наших вимог. Також була штанга сьогодні. Я не хочу більше нічого обговорювати. Важлива кваліфікація. Тепер ми повинні завершити цю кампанію належним чином у матчі з Кіпром.

Я вітаю хлопців, тому що з погляду їхньої готовності віддати все на полі вони досягли успіху. Кваліфікація є кваліфікація. Зазвичай ми вигравали з рахунком 3:0, це те, що мало статися після того, як вони покинули поле", – цитує Луческу Digi Sport.

Нагадаємо, що матч 5-го туру Ліги націй між Румунією та Косовом завершився скандалом. Основний час гри закінчився з рахунком 0:0, але зустріч не була дограна через інцидент на останніх хвилинах. Гравці Косова залишили поле після появи сербського прапора та вигуків на трибунах, які зневажливо ставилися до їхньої країни, зокрема звучало гасло "Косово – це Сербія".

Матч Румунія – Косово зупинено через провокації вболівальників – захисник Наполі ухвалив принципове рішення