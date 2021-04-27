Нападник Руху Андрій Борячук пригадав, що йому найбільше не сподобалось під час виступів за угорський Мезекевешд.

"В Угорщині, в Мезекевешді, почався безлад. Я не грав, тому треба було шукати нову команду. Прийшов новий тренер, сказав, що я йому не потрібен, тому можу шукати нову команду. Саме тому етап в Угорщині вийшов негативним.

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У футбольному плані, звичайно, чемпіонат в Угорщині непоганий, майже як в Україні. Але самі угорці мені не сподобалися. Вони дивляться на легіонерів, як на чужинців, які приїхали на їхнє місце. Неприємні хлопці. Вони вважали, що ми прийшли заробляти їхні гроші, хоча я приїхав туди не заробляти, а грати в футбол. Фінансові умови там такі самі, як і в Україні", – поділився Борячук в коментарі meta-ratings.

До слова, другу половину сезону нападник проводить у складі львівського Руху, відзначившись голом та асистом у 7 поєдинках УПЛ. Права на гравця належать донецькому Шахтарю.

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