Лише дивом ці помилки не призвели до зміни результатів матчів.

З початку сезону 2022/23 у німецькій Бундеслізі було зафіксовано чотири неправомірні суддівські рішення щодо гри футболістів руками у власному штрафному. Як інформує Kicker, німецький футбольний союз визнав неправоту арбітрів у чотирьох суперечливих епізодах.

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Гра рукою у власному штрафному заслуговує на покарання у вигляді пенальті в тому випадку, якщо у футболіста є намір зіграти рукою; якщо потенційний порушник під час гри рукою збільшує площу тіла; якщо неправомірне становище руки нічим не виправдано (тобто рука перебуває у неприродному стані). Причому останній пункт застосовується до визначення умисної гри рукою лише у випадку із забитим голом.

У матчі 5-го туру Бундесліги захисник Хоффенхайма Кабак заблокував рукою простріл захисника дортмундської Борусії Вольфа, і суддя Зіберт помилково не призначив у цьому епізоді пенальті. Боруссія зрештою перемогла з рахунком 1:0.

Інші випадки стосуються трьох матчів шостого туру чемпіонату Німеччини:

- на 90+4 хвилині матчу Вердер – Аугсбург (0:1) суддя Петерсен призначив неправомірний пенальті у ворота Аугсбурга. Форвард бременців Дукш реалізувати 11-метровий удар не зміг;

- у матчі Герта – Байєр (2:2) арбітр Бенджамін Бранд "проморгав" пенальті, коли гравець гостей Оділон Коссуну заблокував рукою м'яч після удару Жана-Поля Боетьюса, не дозволивши Герті забити гол;

- у матчі Кельн – Уніон Берлін (0:1) арбітр Бенджамін Кортус помилився, вирішивши призначити пенальті на користь гостей, коли після розіграшу кутового м'яч влучив у руку захисника "козлів" Луці Кіліану. Директор Бундесліги Петер Зіппель ухвалив, що рух рук Кіліана не збільшував поверхню тіла. Форвард Уніона Жордан Сібачо пенальті реалізувати не зумів.

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