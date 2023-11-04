– Ваш головний тренер заявив, що подав у відставку. Які у вас емоції?

– Я не знаю, я не читав інтернет.

Динамо – Шахтар: Ребров присутній на матчі в компанії Ярмоленка і Буяльського – стала відома причина відсутності лідера

– На прес-конференції він сказав, що завершив.

– Всі на емоціях. Завтра вже буде все зрозуміло. Або сьогодні, але трохи пізніше.

– Хто винен в поганих результатах?

– Я думаю, що футболісти, тому що вони виходять на поле. Вони відповідають за свою гру. А тренер відповідає за результат, тому всі разом винні в цій ситуації.

– Не було останній місяць між тренером та гравцями хімії?

– Та як завжди було – спілкувалися. Нічого поганого не було.

– Говорять, що футболісти Динамо плавили Луческу.

– Ні, це неправда. Може, просто ми не могли виконувати все, що він просив від нас, – сказав Буяльський у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, після поразки Шахтарю (0:1) Мірча Луческу подав у відставку з посади головного тренера Динамо, повідомивши про завершення кар'єри. Буяльський пропустив поєдинок через пошкодження гомілкостопу – він спостерігав за грою з трибун у компанії Андрія Ярмоленка і Сергія Реброва.

Шахтар здолав Динамо і відправив Луческу у відставку – Шапаренко знову вибув, Супряга зіграв в УПЛ уперше за 2 роки