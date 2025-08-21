За інформацією Takvim, одразу два стамбульські гранди – Фенербахче та Галатасарай – готові поборотися за підписання півзахисника Тоттенхема Іва Біссуми.

Малійський футболіст опинився поза пріоритетами нового головного тренера лондонців Томаса Франка, який перебудовує склад. Біссума приєднався до "шпор" у 2022 році з Брайтона за суму близько 41 мільйона євро, але за два роки так і не зміг закріпитися в основі. За інформацією видання, Тоттенхем оцінює свого хавбека у 25 мільйонів євро. Крім турецьких клубів, інтерес до гравця приписують і Ювентусу.

Попри кадрові втрати у середині поля (Джеймс Меддісон вибув надовго, а Деяна Кулусевскі досі немає в обоймі), Біссума втратив місце після переходу Жоау Паліньї. До того ж напередодні він зазнав пошкодження на тренуванні, про що сам Франк повідомив після перемоги над Бернлі (3:0): "На жаль, Ів отримав травму на тренуванні вчора. Треба з’ясувати, наскільки все серйозно".

Очікується, що майбутнє півзахисника вирішиться вже невдовзі.

