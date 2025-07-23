Австрійський клуб Штурм зацікавився центральним захисником Руху Богданом Слюбиком, повідомляє ТаТоТаке.

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Представники Штурму провели попередню бесіду з українським футболістом і вже знайомі з його грою після спарингу минулого літа між командами. За інформацією джерела, Рух не проти розглянути варіант продажу Слюбика, якщо отримає привабливу пропозицію від Штурму. Відзначимо, що Штурм у цьому сезоні візьме участь у плей-офф кваліфікації ЛЧ як чемпіон Австрії.

Богдан Слюбик є гравцем Руху з 2020 року, а його контракт чинний до 30 червня 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює його вартість приблизно у 700 тисяч євро. У минулому сезоні він взяв участь у 16 матчах, проте не відзначився голами чи результативними передачами.

Нагадаємо, Слюбик перебував на перегляді в Динамо цієї зими, однак кияни відмовились від підписання гравця.

Богдан – вихованець Карпат. До табору Руху перейшов у жовтні 2020 року (контракт до 30 червня 2027 року). У поточному сезоні провів за "жовто-чорних" 6 матчів. Має досвід виступів за юнацькі та молодіжну збірні України. Також викликався до олімпійської збірної. Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро.

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