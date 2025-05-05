Кардуччі поставив Довбику високу "сімку". Тим самим Артема було визнано другим найкращим гравцем "джаллороссі" в матчі з Фіорентиною – після воротаря Міле Свілара (8 балів).

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"Він непомітний, але забиває в потрібний момент як справжній центрфорвард. І заслужено отримує оплески Олімпіко", – зазначив Кардуччі.

Конкурент по нападу і партнер по атаці Довбіка Елдор Шомуродов отримав від редакції 6,5 бала: "Трохи розгублений у першому таймі, але безкорисливий під час оформлення асисту на Добвика".

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