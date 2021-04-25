"Якби я знав про майбутній запуск проекту Суперліги, я б усіма можливими способами спробував би запобігти цьому разом з колегами з Дортмунда і Парижа. Думаю, проект Суперліги остаточно ліквідовано.

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Те, що відбулося, неприйнятно, але важливо, щоб клуби, які усвідомили свою помилку, як можна швидше повернулися в футбольну сім'ю. У довгостроковій перспективі, можливо, навіть непогано, що ми пережили цей цирк, який тривав 48 годин і перевернув світ з ніг на голову. Це змусило бізнесменів раз і назавжди зрозуміти, що футбол – це не лише бізнес", – цитує Румменігге Bild.

До слова, наразі більшість клубів-засновників Суперліги оголосили про наміри покинути організацію. Мілан, Ювентус, Барселона та Реал все ще є учасниками проекту. Баварія не була серед учасників, але ЗМІ повідомляли про її наміри приєднатись до нової ліги.

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