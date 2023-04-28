Борнмут з Іллею Забарним мінімально переміг Саутгемптон у 33 турі АПЛ. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів.

Єдиним голом у поєдинку відзначився Тавернієр, елегантно покотивши сферу під дальню стійку. Че Адамс зрівняв рахунок наприкінці, але м'яч скасували через мінімальний офсайд.

Забарний зіграв 30 хвилин і допоміг Борнмуту втримати перемогу, Евертон з помилкою Миколенка розгромно програв Ньюкаслу

У зустрічі взяв участь і Ілля Забарний. Це його 2 матч в АПЛ. Українець з'явився на полі на 67 хвилині, отримавши 6,3 бала від Whoscored. Це найвища оцінка серед гравців, які вийшли на заміну.

Завдяки перемозі Борнмут набрав 36 очок та застрибнув на 14 місце турнірної таблиці. Саутгемптон з 24 пунктами залишився останнім.