"Я дуже радий бачити українців в АПЛ і завжди їх підтримую, коли потрапляю на матчі за їхньої участі. Напевно, частіше стежу за Мудриком, адже він грає за Челсі, це сильна команда, прямий конкурент МЮ.

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Мені цікаво спостерігати за ним, Михайло має багато чудових якостей, і перш за все – швидкість. Так, іноді в нього бувають гарні ігри, іноді – ні. Проте ніхто не має сумнівів, що це дуже талановитий, неординарний гравець", – сказав Бауманн у інтервʼю Українському футболу.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик приєднався до лондонців у січні 2023 року. Загалом українець відіграв у 72 матчах, в яких забив дев'ять голів та віддав дев'ять асистів у всіх турнірах.

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