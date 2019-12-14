Неочевидний пенальті, вилучення голкіпера та гольовий парад у відеоогляді матчу Львів – Колос – 3:2

У рамках 18-го туру української Прем'єр-ліги Львів здолав ковалівський Колос. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

"Містяни" зуміли втілити в гол першу ж реальну нагоду забити: Татарков на 13-й хвилині на лівому краю штрафного отримав передачу, красиво розвернувся й прострілив на Ренана, який пробив метрів з десяти – 1:0!

Львів у меншості втримав перемогу над Колосом

Колос нічим не відповідав аж до 30-ї хвилини, а потім несподівано зрівняв рахунок зусиллями Парамонова, якому вдалося замкнути подачу Оріховського зі стандарту на лівому фланзі. Втім, вже через 2 хвилини Львів знову вийшов вперед: Богунов увірвався на правий край карного майданчика й впав після контакту з Мігуновим, арбітр призначив одинадцятиметровий, а Татарков впевнено його реалізував.

Додати інтриги в матч вирішив кіпер господарів Сарнавський. Богдан на 60-й хвилині вийшов на перехоплення суперника та зачепив м'яч рукою за межами штрафного – червона картка. Однак, львів'яни не знітилися і забили красивий гол на 73-й: Альваро підхопив м'яч, прокинув його повз захисника й зробив ривок метрів на 60 й ефектно перекинув Волинця з-за меж штрафного.

Гол ветерана Лисенка на 90+4-й хвилині головою в дальній нижній кут після навісу з кутового лише підсолодив гіркоту поразки ковалівців.

Найкращі моменти 1-го тайму:

Найкращі моменти 2-го тайму: