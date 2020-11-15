Нагадаємо, перед поєдинком Ліги націй Україна – Німеччина у таборі "синьо-жовтих" виявили 5 позитивних випадків COVID-19. Серед них два гравці Динамо – Сергій Сидорчук та Віктор Циганков, а також Віктор Коваленко з Андрієм Ярмоленком. Вночі київський клуб організував спеціальний авіарейс, який доставив до України футболістів Динамо та менеджера збірної України Вадима Комардіна.

Динамо повідомило телеканали "Футбол" про поширення недостовірної інформації щодо інфікованих гравців збірної України

"Одразу після того, як тест на COVID-19 виявився позитивним у п’яти представників збірної України, ми з’ясували процедуру, за якою збірники могли бути доставлені додому.

Для початку слід було дочекатися дозволу місцевої влади на те, щоб інфіковані особи залишили територію Німеччини. У день гри, 14 листопада, представник місцевої влади Лейпцига повідомив, що дозвіл отримано, і хлопці мають залишити країну до найближчого понеділка. Українська асоціація футболу одразу ж замовила 180-місний літак "Ембраєр", який із дотриманням медичного протоколу був готовий перевезти збірників до Києва.

Телеканали "Футбол" відреагували на претензії Динамо щодо інформації про евакуацію гравців збірної України

Паралельно з нами сконтактувався англійський Вест Хем, який повідомив, що бере на себе організацію доставки свого гравця, Андрія Ярмоленка, безпосередньо до Лондона. Ярмоленко, до слова, вилетів до Лондона сьогодні в першій половині дня, як і представник Шахтаря Віктор Коваленко на чартері, організованому УАФ, до Києва.

Разом із Віктором мали летіти й три динамівці — Віктор Циганков, Сергій Сидорчук та Вадим Комардін. Ми запланували виліт на ранок неділі, аби хлопці спокійно подивилися у своїх готельних номерах матч Німеччина — Україна, а не їхали в аеропорт пізньої ночі, як, власне, і сталося. Необхідності екстрено евакуювати динамівців у суботу вночі не було жодної", – цитує Таргонського офіційний сайт УАФ.

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