Захисник Бешикташа Фелікс Удохай розповів як його команда готувалася до матчу-відповіді з Шахтарем у кваліфікації Ліги Европи.

"Для нас протистояння з Шахтарем – дуже важлива гра. Ми готувалися декілька днів, аналізували відео. Нам треба діяти краще тактично. Наша мета – виграти і скоротити відрив у рахунку. В нас є лише один матч.

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Математично нам необхідно виграти мінімум з різницею у два м'ячі, аби зрівняти загальний рахунок. Наша перша гра була не найкраща. Тепер йдемо за перемогою.

У Стамбулі була перша зустріч у сезоні. Нам потрібні вболівальники не тільки в домашніх зустрічах, але й на виїзді. І ми повинні дати їм щось на заміну, можливість насолоджуватися грою. Це наша робота, а їхня робота – підтримувати нас. Сподіваюсь, що найближчим часом це буде обопільна співпраця", – розповів Удохай на прес-конференції.

Нагадаємо, що Шахтар переміг Бешикташ у першій грі з рахунком 4:2. Матч-відповідь відбудеться 31 липня, початок матчу о 21:00 за київським часом.

Шахтар – Бешикташ: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи