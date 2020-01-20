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Гент без Яремчука: головний тренер розгублений через травму українця

17:29 679 Читать на русском
Гент без Яремчука: головний тренер розгублений через травму українця
Йєс Торуп / Фото з відкритих джерел

Головний тренер бельгійського Гента Йєс Торуп виявився неготовим до такої тривалої відсутності форварда своєї команди Романа Яремчука.

"Роман Яремчук буде знаходитися поза грою кілька місяців. Після операції на травмованому ахіллі футболісту не варто поспішати. Нам необхідно знайти рішення, як діяти без Романа", – цитує Торупа офіційний сайт клубу.

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24-річний футболіст кілька тижнів тому травмувався і має проблеми з ахілловим сухожиллям. Після операція на українця чекає тривалий процес реабілітації. Медики пророкують Роману мінімум 2-3 місяці на відновлення.

Нагадаємо, Яремчук приєднався до Гента у серпні 2017 року. У поточному сезоні він провів за свій клуб 30 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 17 голів і віддав чотири результативні передачі.

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Теги
Бельгія Йєс Торуп Йєс Торуп Українці за кордоном Легіонерський хліб Гент Гент Роман Яремчук Роман Яремчук
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