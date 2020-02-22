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"Ненавиджу просити червоні, але гравцю могли зламати ногу": Лемпард – про чергове суддівське свавілля проти Челсі

19:01 708 Читать на русском
"Ненавиджу просити червоні, але гравцю могли зламати ногу": Лемпард – про чергове суддівське свавілля проти Челсі
Френк Лемпард / Reuters

Головний тренер Челсі Френк Лемпард був розчарований рішеннями головного рефері Майкла Олівера та VAR у матчі проти Тоттенхема (2:1).

15’ Олів'є Жиру
48’ Маркос Алонсо
 
Антоніо Рюдігер 89’
15’ Олів'є Жиру
48’ Маркос Алонсо
89’ Антоніо Рюдігер

"Це явно поганий знак, VAR діяв проти нас у двох останніх матчах (після поразки від Манчестер Юнайтед у Челсі також було чимало питань до суддівства – прим.).

Курйозний автогол Рюдігера у відеоогляді матчу Челсі – Тоттенхем – 2:1

Важко кричати про це, коли ти програв, але сьогодні це бачили всі. Це очевидна червона картка. Ненавиджу просити червоні, але гравцю могли зламати ногу. Я не кажу про арбітрів на полі, для цього є VAR, щоб вирішити такі ситуації, і це проблема", – цитує Лемпарда ВВС.

Суддівські рішення не завадили Челсі здобути перемогу і збільшити свій відрив від Тоттенхема до чотирьох очок.

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Теги
Англія Челсі Челсі Арбітри Відеоасистент арбітра (VAR) Френк Лемпард Френк Лемпард Челсі - Тоттенхем
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