"Ненавиджу просити червоні, але гравцю могли зламати ногу": Лемпард – про чергове суддівське свавілля проти Челсі

Головний тренер Челсі Френк Лемпард був розчарований рішеннями головного рефері Майкла Олівера та VAR у матчі проти Тоттенхема (2:1).

"Це явно поганий знак, VAR діяв проти нас у двох останніх матчах (після поразки від Манчестер Юнайтед у Челсі також було чимало питань до суддівства – прим.).

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Важко кричати про це, коли ти програв, але сьогодні це бачили всі. Це очевидна червона картка. Ненавиджу просити червоні, але гравцю могли зламати ногу. Я не кажу про арбітрів на полі, для цього є VAR, щоб вирішити такі ситуації, і це проблема", – цитує Лемпарда ВВС.

Суддівські рішення не завадили Челсі здобути перемогу і збільшити свій відрив від Тоттенхема до чотирьох очок.

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