– Алекс, ти залишаєш Манчестер Сіті. Впевнений, що це сумний момент для тебе. Ти дав дуже багато для Сіті, ти мав прекрасні стосунки з вболівальниками. Відхід мав би бути важким рішенням для тебе.

– Я не був готовим до цього дня, особливо до прощальної промови перед командою. Це був неймовірний час, неймовірні 5 сезонів та неймовірні 6 років, оскільки один сезон я провів в оренді. Я відчуваю, що був маленькою частиною цього дивовижного клубу.

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Я дуже вдячний усім, хто зробив так багато, щоб допомогти мені та моїй родині. Це сумний день, але це життя, ти повинен продовжувати. Бажаю Сіті всього найкращого. Вони знають, що мій телефон завжди увімкнений для них. Для будь-кого з клубу. Ми досі друзі.

Моя промова вийшла емоційною. Я тренував її та казав собі: "Просто стримай сльози". Але це неможливо, коли бачиш всіх цих хлопців перед собою.

Після всіх цих років залишилося багато спогадів. Як хороших, так і поганих. Я щасливий, що одного дня зможу сказати своїм онукам, що був маленькою частиною цього чудового клубу. Я не можу вибрати щось одне найкраще за час, проведений в Сіті. Ми здобули багато титулів.

– Одним з твоїх найкращих матчів називають зустріч з Астон Віллою в останньому турі минулого сезону, коли ти вийшов на заміну в перерві, перегорнув матч та зробив асист. Цей поєдинок став чемпіонським.

– Перше ім’я, про яке я згадав, – це Ілкай Гюндоган. Цей хлопець дійсно перегорнув матч.

Величезне дякую всім уболівальникам Сіті. Вони підтримували мене весь цей час. В тому числі в найважчий час мого життя – коли російська агресія прийшла в Україну та почалася війна. Я та моя родина відчували дивовижну підтримку у Великобританії. Ми не можемо бути достатньо вдячними за все те, що вони для нас зробили. Я не знаю, що б я робив без цієї підтримки. Ні я, ні українці ніколи не були в такій ситуації. Ми просто повинні бути разом та перемогти разом.

– Влітку 2018 року ти міг піти, але вирішив залишитися. І ти дійсно боровся за те, щоб грати, ти мав ключову роль в команді. Це говорить про український дух чи твій особистий дух? Ти зміг залишитися і стати такою важливою частиною наших успіхів протягом останніх років.

– Ми можемо говорити про дух, про характер, але головне – потрібно вірити в себе. До того ж це б було неможливо без тренерського штабу Пепа Гвардіоли. Дякую їм за віру в мене та за все, що вони зробили для мене.

– За чим ти сумуватимеш найбільше?

Я буду сумувати за всім у Сіті. За одноклубниками, за медичним персоналом, за людьми з кухні, за тими, хто доглядає за газоном. Я сумуватиму за всіма ними, бо це фантастичні люди. Кожен з них.

Дякую вболівальникам за підтримку протягом всіх цих років. Ви фантастичні, ви неймовірні. Ваша підтримка неймовірна. Бажаю вам всього найкращого. Продовжуйте підтримувати свій клуб, все буде добре. Я дуже вас люблю, – заявив Зінченко в прощальному інтерв'ю для ютуб-каналу Манчестер Сіті.

Нагадаємо, українець перейшов у Сіті влітку 2016 року, але перший сезон провів у оренді за ПСВ. У складі "містян" Зінченко зіграв 127 матчів – 2 голи, 12 асистів, 11 виграних трофеїв (зокрема, 4 чемпіонства АПЛ, а також фінал Ліги чемпіонів 2020/21). В липні 2022 року Олександр перейшов в Арсенал, а сума угоди між клубами склала 30 млн євро плюс 2 млн у вигляді бонусів.

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