"Неможливо словами описати увесь біль", – сестра Сали зворушливо привітала із Днем народження загиблого гравця

Сестра загиблого форварда Еміліано Сали Роміна чуттєво звернулась до свого брата, який помер в авіакатастрофі.

"Немає слів, які б описали весь біль. З Днем народження, брате! Де б ти не був, дай нам сили продовжувати.

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Хотілося б, щоб все було інакше. Обіцяю тобі, що ми не зупинимося до кінця. Відправляю поцілунки на небеса", – поділилась Роміна Сала у своєму Instagram.

Нагадаємо, 21 січня літак з форвардом Кардіффа на борту впав у води Ла-Маншу. Пізніше на глибині 62 метрів було виявлено уламки літака та одне тіло, яке було підняте на поверхню. Згодом поліція підтвердила, що воно належить саме Еміліано Салі.

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