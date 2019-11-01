toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КАРПАТИ - ШАХТАР

"Неможливо словами описати увесь біль", – сестра Сали зворушливо привітала із Днем народження загиблого гравця

17:58 304 Читать на русском
"Неможливо словами описати увесь біль", – сестра Сали зворушливо привітала із Днем народження загиблого гравця
Еміліано Сала / Reuters

Сестра загиблого форварда Еміліано Сали Роміна чуттєво звернулась до свого брата, який помер в авіакатастрофі.

"Немає слів, які б описали весь біль. З Днем народження, брате! Де б ти не був, дай нам сили продовжувати.

Загибель Сали: поліція назвала ймовірну причину смерті футболіста

Хотілося б, щоб все було інакше. Обіцяю тобі, що ми не зупинимося до кінця. Відправляю поцілунки на небеса", – поділилась Роміна Сала у своєму Instagram.

Нагадаємо, 21 січня літак з форвардом Кардіффа на борту впав у води Ла-Маншу. Пізніше на глибині 62 метрів було виявлено уламки літака та одне тіло, яке було підняте на поверхню. Згодом поліція підтвердила, що воно належить саме Еміліано Салі.

Деталі фатального польоту Еміліано Сали: погана погода, недостатня кваліфікація пілота, несправність літака

blog_ava
Екс-гравець Динамо був затриманий за керування викраденим автомобілем
10:34
7266
Теги
Англія Смерті футболістів Футбольні авіакатастрофи Еміліано Сала Еміліано Сала
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
12
хв
Хоффенхайм
21:30
Падерборн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук