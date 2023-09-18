"Мені не сподобалася гра і навряд чи вона взагалі комусь сподобалась. Було дуже мало гольових моментів. Однак неможливо кожен матч грати якісно, тому треба й у таких поєдинках здобувати очки. Це перша поразка, колись це мало статись, шкода, що сталось сьогодні.

Історична перемога черкасців у відеоогляді матчу ЛНЗ – Рух – 2:1

В обох команд не було моментів у першому таймі, тому була така в'язка гра. Вона йшла до першої помилки і, на жаль, ми її зробили – ЛНЗ відкрив рахунок у матчі. Це досвід, хотілося б його здобувати не такою ціною, але від цього ніхто не застрахований. Більше у першій половині гри нічого не було. Команда не виконала установку на гру в першому таймі, бо не було потрібної агресії і драйву.

ЛНЗ провів успішну заміну, добре зіграв нападник, коли забив гол. Треба бути постійно сконцентрованими, а нам цього бракувало в епізоді з другим пропущеним голом. Я був далеко від гольового моменту, тому не можу коментувати рішення арбітра, який зарахував цей м'яч. Суперник не грав агресивно, але якісно оборонявся", – наводить слова Пономарьова офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, що ЛНЗ несподівано здолав Рух (2:1), здобувши першу домашню перемогу в УПЛ.

ЛНЗ здобув історичну перемогу під керівництвом Дулуба, перервавши безпрограшну серію Руха