"У таких матчах гравцям не потрібна додаткова мотивація та підтримка, оскільки вони знають, наскільки це важливо. Нам потрібно зосередитися і серйозно ставитись до кожного поєдинку. Усі члени команди, включно з технічним та адміністративним персоналом, гравці і навіть уболівальники, усвідомлюють важливість наступного матчу. Ми повинні бути готові до всього, що може статися на полі.

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В успішних результатах команди немає жодного секрету. Швидше, це пов'язано з впевненістю гравців у собі, що вплинуло на їхню результативність. Сподіваюся, так буде й у матчі із Аль-Джазірою. Останнім часом команда показала хороший баланс у діях як в атаці, так і обороні. Але знову ж таки – ми повинні перегорнути сторінку попередніх матчів", – цитує Реброва офіційний сайт Аль-Айна.

Нагадаємо, команда українського фахівця після невдалого старту сезону змогла налагодити результати, вигравши чотири останніх матчі (Андрій Ярмоленко забив у них 4 голи). Сьогодні Аль-Айн зіграє проти Аль-Джазіри, яка відстає лише на одне очко.

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