Крістал Пелас пожартував на тему чемпіонських перегонів в АПЛ після нічиєї з "канонірами" в 34-му турі АПЛ (2:2).

Арсенал знову втратив очки, зігравши у нічию з Крістал Пелас у домашньому поєдинку 34-го туру АПЛ.

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Такий результат зіграв на користь Ліверпулю, якому тепер залишилось набрати лише один заліковий бал у наступних 5 турах, щоб гарантувати чемпіонство. Тому після матчу Крістал Пелас дотепно покепкував над Арсеналом.

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Додамо, що Крістал Пелас не вперше долучаються до визначення чемпіонів в АПЛ. В минулому розіграші "орли" завдали Ліверпулю домашньої поразки, яка вибила їх з перегонів за титул і залишила команду Клоппа позаду "канонірів" та Манчестер Сіті.

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