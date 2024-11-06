"Ці останні поразки неможливо пояснити. Ми повинні ретельно все проаналізувати і швидко відреагувати.

Лунін не завадив сенсації у відеоогляді матчу Реал – Мілан – 1:3

Ми повинні повернутися на правильний шлях. Ми розуміємо, що ми – Реал Мадрид, ми завжди повинні перемагати. Немає виправдань", – сказав Лунін у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, Реал на своєму полі поступився Мілан з рахунком 1:3. Лунін здійснив 6 сейвів і був визнаний статистичними порталами одним з найкращих у складі мадридської команди. Після 4-х турів "вершкові" мають у своєму доробку 6 очок і посідають у турнірній таблиці Ліги чемпіонів 17-ту сходинку.

Сейви Луніна не врятували Мадрид від ганьби на Бернабеу – Реал програв Мілану, пропустивши три голи