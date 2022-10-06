"Тепер ми набагато більше подорожуємо, і це більше стомлює. В нас більше немає зборів в одному місці, ми завжди перебуваємо в русі. Коли ми граємо у Польщі, ми не маємо відчуття, що ми вдома. Ми вдячні вболівальникам за те, що вони прийшли, але було б краще та приємніше грати у Києві.

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З психологічної точки зору складно переживати розлуку із близькими. Наших родин тут немає. Ми дуже мало часу проводимо разом. Війна чинить великий тиск на футболістів та наші родини. Звісно, ​​нам дуже важко", – поділився Кабаєв у коментарі виданню Ziare.

Зазначимо, що Динамо проводить свої домашні поєдинки в єврокубках у Польщі, а деякі з матчів УПЛ проводять не в рідному Києві.

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