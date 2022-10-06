"Немає відчуття, що граємо вдома": Кабаєв назвав проблему Динамо в матчах єврокубків
Півзахисник Динамо Владислав Кабаєв розповів з чим доводиться стикатись київській команді через війну, яку розв'язали росіяни.
"Тепер ми набагато більше подорожуємо, і це більше стомлює. В нас більше немає зборів в одному місці, ми завжди перебуваємо в русі. Коли ми граємо у Польщі, ми не маємо відчуття, що ми вдома. Ми вдячні вболівальникам за те, що вони прийшли, але було б краще та приємніше грати у Києві.
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З психологічної точки зору складно переживати розлуку із близькими. Наших родин тут немає. Ми дуже мало часу проводимо разом. Війна чинить великий тиск на футболістів та наші родини. Звісно, нам дуже важко", – поділився Кабаєв у коментарі виданню Ziare.
Зазначимо, що Динамо проводить свої домашні поєдинки в єврокубках у Польщі, а деякі з матчів УПЛ проводять не в рідному Києві.