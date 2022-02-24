"Немає слів. Те, що відбувається, дуже сумне. Сьогодні вранці у мене болить серце за чудову країну та людей. Моя сім'я має багато чудових спогадів. Молимося за безпеку усієї України", – написала Крістен Пазік.

Росія напала на Україну: реакція українських футболістів і західного світу (LIVE)

Вранці 24 лютого російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в кількох інших містах України та спроби прорвати державний кордон. Фактично Росія за підтримки Білорусі розпочала відкриту війну без оголошення. ЗСУ були готові до бою з окупантами.

"Росія несе розруху і пітьму": кіпер, який допомагає армії, зневажає "годувальників" і дивує історіями про нижчі ліги