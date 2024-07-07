"Немає слів розради – це боляче": тренер збірної Швейцарії прокоментував нереалізований пенальті зірки Ман Сіті
Головний тренер збірної Швейцарії Мурат Якін прокоментував матч 1/4 фіналу чемпіонату Європи проти Англії.
"Це боляче. Ми доклали стільки зусиль і створили багато моментів. Сумую з хлопцями і з нацією. Англія мала небагато шансів, тоді як ми створили чимало. Ми не заслуговуємо на повернення додому, але можемо пишатися собою.
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Нам більше не потрібно ховатися. Ми вибули, тому що цього разу цього було недостатньо. Серія пенальті – це справа удачі, і нам її забракло. Завдали великим командам багато проблем, тому виходимо з високо піднятими головами.
Немає слів розради. Я подякував Аканджі за його виступ і лідерство. Є глибокий сум, який ми всі маємо пережити, але також є багато гордості. Загалом, це була дуже успішна кампанія", – цитує Якіна УЄФА.
Нагадаємо, Швейцарія поступилася Англії у серії післяматчевих пенальті та вилетіла з Євро-2024.
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