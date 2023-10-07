"Немає шансів, що він покине команду взимку": Анчелотті висловився щодо ймовірного відходу лідера Реала
Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував ситуацію з Лукою Модрічем, який втратив місце в основному складі.
"Я розмовляю з ним щодня і бачу гравця, який, очевидно, незадоволений тим, що не грає, але при цьому він зберігає високу мотивацію та ентузіазм, щоб зробити щось для команди.
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Те, що він робить у роздягальні, ніхто не може зробити. Я чудово розумію, що коли він не грає, це впливає на нього. Втім, вболівальники, товариші по команді, тренер – ми всі його любимо.
Немає шансів, що він покине команду в зимове трансферне вікно. Він не хоче йти з клубу. Лука вважає себе важливим гравцем – і ми думаємо так само", – цитує Анчелотті Marca.
Нещодавно іспанська преса писала, що Лука Модріч незадоволений тим ігровим часом та роздумує над тим, щоб покинути команду. В поточному сезоні півзахисник зіграв лише 206 хвилин.
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