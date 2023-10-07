"Я розмовляю з ним щодня і бачу гравця, який, очевидно, незадоволений тим, що не грає, але при цьому він зберігає високу мотивацію та ентузіазм, щоб зробити щось для команди.

Реал звільнив тренера через три місяці – все через один лист Барселоні

Те, що він робить у роздягальні, ніхто не може зробити. Я чудово розумію, що коли він не грає, це впливає на нього. Втім, вболівальники, товариші по команді, тренер – ми всі його любимо.

Немає шансів, що він покине команду в зимове трансферне вікно. Він не хоче йти з клубу. Лука вважає себе важливим гравцем – і ми думаємо так само", – цитує Анчелотті Marca.

Нещодавно іспанська преса писала, що Лука Модріч незадоволений тим ігровим часом та роздумує над тим, щоб покинути команду. В поточному сезоні півзахисник зіграв лише 206 хвилин.

Нагадаємо, що у хорвата є пропозиція від Інтер Маямі, за який виступає Ліонель Мессі.

Барселона втримала перемогу над Порту, але втратила чергову зірку на Шахтар