"У Динамо дуже слабкий склад? Він підсилюється. Цього року купили і Раміреса, і Вітінью, яким, за словами Луческу, ще потрібна адаптація. Хоча я вважаю, що футболіст повинен або грати, або не грати.

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Усі історії щодо підсилення, які з'являються у Динамо, з'являються насамперед від головного тренера. Хотів він нападника – купили Кулача та Раміреса. Ще він хотів Довбика, але зі СК Дніпро-1 домовитись не вдалося.

Підсилення складу Динамо буде постійно. Купуватимуть. У тому числі, й узимку. Луческу вважає, що зараз немає сенсу масово привозити нових футболістів. Він має певний кістяк команди, який на сьогоднішній момент повністю відповідає тому, що він хоче бачити", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, у матчі 14-го туру УПЛ Динамо на НСК Олімпійський зазнало першої поразки у поточному сезоні чемпіонату України від Ворскли (1:2) і пропустило Шахтар на першу сходинку турнірної таблиці.

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