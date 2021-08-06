"Там давно немає Роналду, другого Мессі також не буде. Може прийти Мбаппе чи кого вони ще хочуть запрошувати. Втім, жоден гравець не повторить цих двох монстрів, які показували рівень упродовж 10-20 років.

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Що б не робив Мбаппе, але у нього ніколи не буде тої сили тяжіння, якою володіли ці двоє. Мессі і був нинішнім іспанським футболом. Тепер це кінець", – цитує Кемпеса Mundo Deportivo.

До слова, Мессі усю професіональну кар'єру проводив у столиці Каталонії. Лео дебютував за першу команду Барселони у жовтні 2004-го. Відтоді форвард разом із "синьо-гранатовими" виграв 35 трофеїв, серед яких чотири перемоги в Лізі чемпіонів.

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