"Я вважаю, що ми готові до поєдинку з Німеччиною. Наша мета – підготуватися через цей збір саме до Євро. Тому все поступово, день за днем, гра за грою будемо вдосконалюватися, щоб підійти до Євро готовими не на сто, а на всі двісті відсотків.

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Грати за національну збірну, тим паче в нинішніх реаліях, – мотивація на межі фантастики! Неважливо, проти кого ми граємо, адже ми граємо за цю емблему, за нашу збірну, за нашу країну. Тож немає різниці, хто суперник – Німеччина, Польща чи Молдова", – цитує Трубіна прес-служба УАФ.

Нагадаємо, збірна України проведе спаринг з Німеччиною у Нюрнберзі вже завтра (3 червня), стартовий свисток о 21:45. 7 червня команда Сергія Реброва зіграє з Польщею, а 11-го – з Молдовою. 12 червня національна команда прибуде до місця постійної дислокації на Євро-2024 – містечка Вісбаден. У групі Е "синьо-жовті" зіграють проти Румунії, Словаччини та Бельгії.

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