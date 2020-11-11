"Пропущений жовтневий збір? Так склались обставини. Головне, що хлопці проявили себе добре. У нас згуртований колектив, де всі один за одного. Прямуємо далі й прагнемо виконати завдання, яке поставив нам тренер.

Польща – Україна: команди визначилися з формою на товариський матч

Втома є, проте це частина футболу. Я завжди говорю, що краще грати на третій-четвертий день, адже ти в тонусі, втягуєшся в такий ритм. Головне, аби ніхто не хворів, а темп, гадаю, всі витримають. Звісно, коли було два матчі, то між ними був триваліший період для підготовки. А зараз один-два дні – і вже наступний. Але нічого, справляємось.

Збірна Польщі? У них є лідер – гарний форвард, який багато забиває, один з найкращих зараз. Проте не можна забувати, що це рівна команда. Попереду товариська зустріч. У них свої завдання, в нас – свої. Тренер вкаже, як діяти, хто гратиме, а ми повинні здобувати максимальний результат.

Усі три матчі – важливі, прохідних немає. Шевченко сказав, що подивиться, подумає, хто гратиме. І побажав успіху. Хотілося б здобути три перемоги", – резюмував Пятов у коментарі Shakhtar News.

Вже сьогодні, 11 листопада, збірна України зіграє у спарингу з Польщею. Початок о 21:45.

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