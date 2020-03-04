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"Немає нічого страшного": Сабо оцінив зіркових суперників збірної України у Лізі націй 2020/21

14:54 310 Читать на русском
"Немає нічого страшного": Сабо оцінив зіркових суперників збірної України у Лізі націй 2020/21
Йожеф Сабо / Фото з відкритих джерел

Колишній тренер збірної України та Динамо Йожеф Сабо прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги націй 2020/21.

"Група дуже пристойна. Буде на що подивитися. Дуже цікаво, як ми зіграємо з Іспанією і Німеччиною. Тут вже ми будемо бачити рівень нашої збірної – суперники випали сильніші, ніж були досі.

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Звісно, після чемпіонату Європи про шанси можна буде говорити конкретніше. Якщо дивитися зараз, то фаворити – німці та іспанці, але немає нічого страшного. Побачимо, якою є наша збірна насправді", – заявив Сабо в коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, у попередньому розіграші Ліги націй Україна виступала у дивізіоні В. Команда Шевченка посіла перше місце групи, випередивши Чехію та Словаччину.

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Теги
Україна Україна Ліга націй Збірна України Йожеф Сабо
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