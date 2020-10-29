"У Динамо вийшло два різних тайми. Напевно, не вистачило якоїсь солідності, класу, щоб виграючи по ходу матчу 2:0, в результаті втратити перемогу на останніх хвилинах і недорахуватися трьох очок. Адже фактично перемога була вже у динамівців в кишені.

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Перший гол Ференцвароша дуже допоміг команді Сергія Реброва. Відразу після цього угорці відчули, що можуть врятувати матч і додали в русі. Відреагувати як треба динамівці не змогли. Плюс отримали вилучення наприкінці матчу. Ференцварош був на підйомі і в підсумку дотиснув Динамо. Головна проблема для гостей виявилася в тому, що команда провела два різних тайми.

Скажу, що для мене було трохи дивно, що динамівці досить легко в першому таймі повели в рахунку з різницею у два м'ячі. Все-таки Ференцварош добре грає вдома, а в цьому матчі в першому таймі слабо зіграв у відборі і поплатився. Другий тайм був уже іншим, угорці побігли виправлятися, а динамівці, виходить, самі винні, втративши перемогу, яка вже була фактично у них в руках.

Чи позбавила нічия в Будапешті шансів Динамо поборотися за вихід з групи? Думаю, ні, адже зіграно лише два тури, хоча в суперниках такі гранди, як Ювентус і Барселона. Все залежить від того, як команда буде готова до конкретного матчу. Приклад Шахтаря, який обіграв Реал в Мадриді говорить про те, що немає нічого неможливого. Звичайно, буде важко в матчах з Барселоною і Ювентусом, але шанси є.

Якщо говорити про боротьбу за третє місце, то, схоже, що Ференцварош головний конкурент Динамо. Напевно, в цьому контексті домашній матч з угорцями буде визначальним. Хоча, повторюся, за очки треба боротися в кожному матчі і тоді все можливо", – сказав Цихмейструк у коментарі виданню Zbirna.com.

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