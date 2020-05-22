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"Немає м'ячів, які не беруться": Шовковський розповів про своє ставлення до пропущених голів

12:32 248 Читать на русском
"Немає м'ячів, які не беруться": Шовковський розповів про своє ставлення до пропущених голів
Олександр Шовковський / Фото з відкритих джерел

Легендарний український голкіпер Олександр Шовковський поділився думками щодо нюансів воротарської справи.

"Чи пропускав я голи, які мені сподобались? Ні, таких не було. У мене завжди було наступне ставлення до ситуації – немає м'ячів, які не беруться.

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Я аналізував кожен свій пропущений гол на помилки. Я думав, що треба було зробити, щоб відбити цей постріл. Було трохи по-іншому. Думав: "Ось погань така, забив", – сказав Шовковський в ефірі Instagram УАФ.

Нагадаємо, екс-голкіпер Динамо завершив професіональну кар'єру в 2016 році, а зараз працює помічником Андрія Шевченка у тренерському штабі збірної України.

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