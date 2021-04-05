"Немає майстерності. 26 ударів, а скільки з них небезпечних? Приблизно три. Який нефарт? Це ноги просто не технічні. Ми зараз, по суті, в тій самій ситуації, що і французи у себе вдома після нашої гри.

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Проблеми з мотивацією? Яка мотивація? Людина грає за збірну, всі хочуть поїхати на чемпіонат світу. І потрібно зазначити, що суддя з трьох моментів у штрафному майданчику Казахстану міг точно один раз призначити пенальті", – цитує Леоненка сайт ТК Футбол.

Нагадаємо, команда Андрія Шевченка провела три матчі у березні – проти Франції, Фінляндії та Казахстану. Всі поєдинки завершились з рахунком 1:1.

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