Тренер Маріуполя Олександр Іванов, який заміняв на тренерському містку Остапа Маркевича (через COVID-19), висловився щодо результату матчу з львівським Рухом.

"Враження після таких ігор дуже сильні. Десь хотілося показати хорошу гру, але в силу певних причин ми не змогли виставити оптимальний склад. Чекали такої гри від Руху, тому що команда дуже мобільна, швидка і з хорошими флангами. Очікування виправдалися.

Продовження невдалої серії львів'ян у відеоогляді матчу Рух – Маріуполь

Що стосується нашої гри, то зазначу, що перший тайм був не дуже видовищний. У другому трохи перебудувалися, зібралися... Ви самі бачили, що у нас багато прізвищ було.

Немає лиха без добра. Через таку ситуацію ми подивилися в справі нашу молодь. Нам не вистачило сил. Ми розраховували на молодих футболістів. Можливо, вливання свіжих сил зумовило результат матчу", – цитує Іванова сайт ТК Футбол.

Нагадаємо, Рух та Маріуполь розписали нульову нічию у матчі 10 туру Прем'єр-Ліги. Команда зі Львова йде передостанньою, азовці – восьмі.

Рух розписав нічию з ослабленим коронавірусом Маріуполем – безвиграшна серія львів'ян досягла 10 матчів