"Я і раніше казав, що 16 команд – гарний формат, коли ми до цього готові, – країна, економіка та у футболі є достатня кількість грошей. Без грошей важко будувати команди і клуби.

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Зараз ми до цього не готові. Головне підтвердження моїх слів – найгірші результати гри наших команд у єврокубках останніми роками. Це говорить багато про що. Або можна подивитися на кількість трансферів всередині чемпіонату, не рахуючи Шахтар і Динамо. Я не бачив узагалі, щоб один клуб заплатив іншому за футболіста. Знаю лише, що СК Дніпро-1 купив у нас Піхальонка, а про інші трансфери я не чув. Це свідчить про те, що достатньої кількості грошей у чемпіонаті немає, що на сьогодні ми не готові до 16 клубів. Повторюся, потрібно аналізувати, дивитися і робити все, щоб чемпіонат ставав сильнішим.

Необхідно розуміти, як клуби проходять ліцензування. Чи є в них академія, стадіон та нормальна інфраструктура. Усе це має відповідати клубу – учаснику Вищої ліги України. Якщо відповідатиме – результати будуть. Але підходити потрібно акуратно й послідовно. Цифри заради цифр у кількості учасників результату не принесуть, мені здається. Тут слід дивитися, аналізувати і брати безпосередню участь у тому, щоб навіть штучно підвищувати конкуренцію в чемпіонаті. Має бути спільна робота всіх: УАФ, УПЛ та самих клубів. Поодинці це зробити неможливо", – цитує Палкіна офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, у поточному сезоні жоден з українських клубів не прийматиме участі у єврокубковій весні.

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