Неймар розповів про критику через симуляції – зворушливий монолог

Форвард збірної Бразилії Неймар спільно зі спонсором випустив відеоролик, в якому визнав, що його справедливо критикували через симуляції на ЧС-2018.

"Усередині мене, як і раніше, маленький хлопчик. Іноді він засліплює всіх величчю, іноді – дратує. Я борюся за те, щоб цей хлопчик залишався живим. Можливо, ви думаєте, що я занадто часто падаю на газон. Але правда в тому, що я не падаю – я розпадається на частини. І це ранить сильніше, ніж те, коли тобі наступають на гомілкостоп, хоча ти тільки що переніс операцію.

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Мені знадобився час, щоб прийняти вашу критику. Знадобився час, щоб подивитися на себе в дзеркало і стати новою людиною. Але тепер я тут, і моє серце широко відчинене. Я впав, але тільки той, хто впав, може піднятися. Ви можете як і раніше кидати в мене каміння. Або ви можете відкласти камені в бік і допомогти мені піднятися. Тому що, друже, коли я встану на ноги – вся країна підніметься разом зі мною", – сказав Неймар.

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