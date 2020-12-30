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Неймар: Мене дратують такі випадки, як із Тайсоном і Дентінью

14:56 386 Читать на русском
Неймар: Мене дратують такі випадки, як із Тайсоном і Дентінью
Неймар / O Jogo

Зірковий бразилець вкотре виступив проти проявів расизму на футбольних матчах.

"Що мене дратує у футболі? Расизм, наприклад. Історія з Дентінью і Тайсоном – це для мене неприйнятно. Або те, що сталося з Маріо Балотеллі. Такого не повинно бути. Хочу, щоб це розуміли всі наші вболівальники, ті, хто приходить на стадіон.

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А що стосується безпосередньо гри, то мені завжди комфортно. Футбол – це моє життя. Цим живу я, моя сім'я, мої друзі. Поле – це місце, де я повністю самовиражаюся", – цитує Неймара France Football.

Нагадаємо, скандальний епізод з гравцями Шахтаря відбувся у 14 турі УПЛ: через расистські вигуки фанатів на адресу Тайсона та Дентінью арбітр був змушений на деякий час перервати матч.

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Теги
Тайсон Тайсон Дентінью Дентінью Неймар Неймар Шахтар Шахтар Расизм у футболі Світ
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