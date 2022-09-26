"У Леау інша ситуація, яка відрізняється від його переходу з Лілля. Рафа розуміє, що його шлях у наступні кілька років повинен бути в Мілані. Він розуміє і говорить про це. Будуть переговори, і ми знаємо, що сильним гравцям потрібно платити за їхню цінність.

Манчестер Сіті націлився на лідера Мілана, який може замінити 100-мільйонну провальну зірку

Якщо команда розвиватиметься далі, у нього буде все, щоб зробити ще більше. Звичайно, нема таких, кого не можна продати, у жодній команді світу", – цитує Мальдіні Football Italia.

Відзначимо, що Леау в цьому сезоні відзначився 3 голами та 6 асистами в 8 поєдинках за Мілан. Португальця вже сватають до Манчестер Сіті.

Звички Абрамовича нікуди не зникли, МЮ став "спонсором", лише 2 клуби кинули виклик АПЛ – топ-10 трансферів літа