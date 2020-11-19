"Зараз ми дізналися результати тестів. У результаті у нас 13-14 осіб захворіло.

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Залишилося всього кілька футболістів. Тому весь колектив іде на самоізоляцію. На жаль, але з Зорею нам просто немає ким грати. Захворіли всі воротарі, тому ми не можемо поставити в ворота польового гравця. Це не варіант. Захворіли представники тренерського штабу, персоналу, тому зараз ми звернулися в УАФ і УПЛ, поставили їх до відома про нашу ситуацію. Будемо просити про перенесення матчу", – цитує функціонера Metaratings.

Зауважимо, поєдинок із Зорею в рамках 10-го туру УПЛ має відбутись 21 листопада. Донеччани наразі посідають 6-те місце в чемпіонаті.

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