"Ми з Циганковим усі питання будемо вирішувати. Я вже говорив про це. Вітя – динамівець, я думаю, що ми знайдемо якусь взаємну згоду. У нього рік контракту, нехай він працює", – заявив Суркіс у коментарі Профутбол Digital.

"Циганков не розглядає можливість продовжити контракт з Динамо", – Циганик

Нещодавно журналіст Ігор Циганик заявив, що наразі Віктор не розглядає варіант продовження співпраці з Динамо. Його нинішній контракт розрахований до літа 2023 року. Влітку була інформація про зацікавленість у послугах українця від кількох клубів з Європи.

До слова, 24-річний капітан "біло-синіх" цього сезону провів 5 поєдинків, у яких встиг відзначитись двома голами й однією результативною передачею.

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