"Це брехня. Нехай він краще розповість як гуляв, як обманював, які у нього з судами труднощі. У нього і в ФК Рух були такі проблеми. Так, наші дороги з ним розійшлися, і я не став мати з ним нічого спільного – він весь час щось порушував, весь час всі були поганими. Те, що я йому закрив шлях в український футбол – так я взагалі ні з ким не спілкувався. Я навпаки допомагав йому, щось намагався. А він просто не тягнув, ось і все.

"У важкі моменти він відвертається": екс-форвард Шахтаря звинуватив Шаблія у завершенні своєї кар'єри

Чесно, після того що він наговорив, навіть хочеться очну ставку. Якась маячня. Ви знаєте, це така людина, у якої не вийшло, а зараз він звинувачує всіх. Ми для нього зробили все можливе, щоб він у футбол грав. Арендарук стільки грошей позаймав у всіх і пропадав, весь час у нього були якісь проблеми. Плюс звинуватити Шахтар – це взагалі фейк. Керівництво Шахтаря теж допомагало йому.

У чому його проблема? У непрофесіоналізмі. У тому, що рано почав. Йому в Шахтарі дали великі гроші і вони його зіпсували. Він почав займати, машини купувати і продавати. Тобто, у нього рано футбол закінчився – в 16-17 років. Коли він почав торгуватися і бігати між Шахтарем і Динамо, то відразу футбол зник. А я йому допомагав на тому етапі, коли кар'єра пішла по похилій. Ми хотіли допомогти, а бачите, виходить, що ми його закопали", – поділився Шаблій у коментарі Fanday.

Нагадаємо, Арендарук виховувався у академії Шахтаря, однак шансу в основній команді "гірників" не отримав. Спроби закріпитися в Маріуполі та львівському Руху також не принесли успіхів. Останнім клубом Дениса став польський П'яст Глівіце.

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