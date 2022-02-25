Легендарний форвард дніпрян переживає за країну, в якій провів найкращі роки своєї кар'єри.

"Нехай Україна живе, нехай Україна посміхається! Бог з тобою, Україно!" – написав у своєму Instagram екс-нападник Дніпра, який нині виступає за китайський Шицзячжуан. Також він записав відео у сторіс, на якому заявив: "Україно, я з тобою!"

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Крім того, Матеус зробив репост запису, спрямованого до світової спільноти з проханням впроваждення безпілотної зони над нашою державою: "Закрийте небо України! З іншим ми впораємось самі".

Бразильський нападник виступав за Дніпро у 2011-2016 роках, забивши 48 голів у 154 матчах (включно з фіналом Ліги Європи). Матуес відомий своїми проукраїнськими поглядами й навіть одружився на українці.

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