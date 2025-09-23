"Футбол 24" поспілкувався із хавбеком Динамо після несподіваної нічиєї у шостому турі УПЛ з Олександрією (2:2).

– Чи були зміни у настановах на гру в порівнянні із попереднім матчем?

– Акценти були ті самі, що й у минулому поєдинку. Мали "зламувати" їхні зони, бо було багато простору. Як і тоді, ми змогли створити чимало моментів, навіть більше, ніж у попередній грі. Просто підвела реалізація. У другому таймі Олександрія перебудувалася, перейшла на п’ять захисників, стало ще важче. Ми знаходили моменти, але багато не забили.

– Забитий вами пенальті зробив рахунок 2:1. Це додало впевненості? Команда в той момент виглядала яскравіше.

– Так, додало. Коли рахунок став 2:1, ми мали дотискати й доводити гру до більшого рахунку. Можливо, навіть розгромного. Але відпустили момент, втратили концентрацію. Прикра помилка сталася на останніх хвилинах, і ми пропустили. Вдруге в чемпіонаті втрачаємо бали та перемогу.

– А чи коригував Шовковський настанови по перерві?

– Зміни були мінімальні. Але нехай це залишиться в роздягальні.

– Складається враження, що команда виглядає стабільною, але проблеми з реалізацією стають головною перешкодою?

– Так, реалізація та концентрація. Саме через це ми й втрачаємо свої перемоги.

– Як пояснити такі провали в концентрації? Зазвичай це пов’язано з психологією і втомою у команд, які грають на кілька фронтів.

– Є таке. Ми виступаємо і в УПЛ, і в Кубку, а невдовзі знову будуть єврокубки. Уже загубили чотири очки. Маємо краще розібратися з цією проблемою й будемо аналізувати цей матч зокрема.

– Попереду зустріч із Карпатами. Як оцінюєте майбутнього суперника?

– Незалежно від того, на якому місці в таблиці перебувають Карпати, проти них завжди важко грати. Особливо у Львові.

– Через що саме – шалена підтримка трибун чи сама побудова команди?

– І те, й інше. Та й удома завжди легше грати, це загальноприйнятий факт, як на мене.

– Часто кажуть, що Олександрія – незручний суперник, особливо вдома. Карпати для вас такого ж типу команда?

– Сто відсотків! Така сама історія.

