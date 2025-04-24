– Що у вас зараз всередині – спустошення, утома чи щось іще?

– Радість була, можна так сказати, спокійна, тому що дуже важкий шлях був саме до фіналу Кубка України. Думаю, на нашому шляху до фіналу були найсильніші суперники, яких взагалі можна уявити. Тому, вважаю, це не спустошеність, а просто ми можемо видихнути, що нарешті виграли в Полісся, і трошки легше вже буде грати із ними наступні матчі, розуміючи, що можемо забивати мʼячі цій команді. Але мушу зазначити, що ми мали дуже багато моментів, аби вирішити долю матчу ще в основний час.

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– До речі, що означає для вас цей момент: Шахтар нарешті забив Поліссю?

– Це означає, що цій команді також можна забивати, як і всім іншим. Тому що в тих матчах, що були в нас до цього, ми мали дуже багато моментів, але… Я не знаю, може, вони роблять якісь процедури там з воротами, що в нас нічого не залітає ніколи. І дуже важко, ви ж сьогодні бачили, коли було також багато моментів, які ми могли реалізувати, але дотягнули до додаткового часу. Слава Богу, виграли цей матч, і нехай тепер сьогодні Шахтар насниться Поліссю, – сказав Бондар для пресслужби Шахтаря.

Нагадаємо, перед грою 1/2 фіналу Кубка України відомий боксер та гравець житомирян Олександр Усик сказав, що "Шахтарю Полісся вже сниться". У фінальному матчі турніру "гірники" зустрінуться з київським Динамо, гра відбудеться 14 травня на Центральному стадіоні у Житомирі.

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