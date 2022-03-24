"Мене не турбує, що буде у росіян. Погано їм буде, чи добре. Мені по барабану. Мене хвилює моя країна та мої люди, які тут живуть. Про росіян я взагалі не хочу говорити.

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Нині українці – це єдина нація. Я ніколи раніше не пишався так сильно, що я українець. Сьогодні бути українцем – це бренд. Я щиро вірю в наш народ та в нашу армію. Те, що сьогодні робить наша армія, важко описати словами. Це фантастика. Окупантів тут не чекають, вони не потрібні.

Те, що відбувається у Росії – це фашизм. Нехай вони згорять у пеклі і винищать один одного – мені байдуже. Скільки б не виривали квітів – весна прийде", – сказав Арановський в коментарі Футбол NEWS.

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