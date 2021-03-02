"Не будемо забувати, що Шахтар двічі обіграв Реал і двічі зіграв внічию з Інтером. Чому ми повинні казати: "О! Шахтарю грати з Ромою". Нехай Рома каже: "Ох, чорт забирай, який складний жереб! Нам випав Шахтар, який на рівних грав з Інтером і вибив "нерадзуррі" з групи Ліги чемпіонів". Тобто це Рома повинна боятися дуелі з Шахтарем.

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Чи захоче Фонсека щось довести? Так, як і будь-який тренер. Не тільки проти Шахтаря, проти будь-якого клубу. Фонсека своїм колишнім роботодавцям хоче показати, що він у Римі створив класну команду, що Шахтар не просто так його запрошував і він робив свою роботу якісно. Також своєю роботою в Ромі він хоче довести, що не дарма пишуть про зацікавленість грандів його персоною. Те ж саме стосується і Каштру, у якого в активі вже є успішні ігри з Реалом та Інтером. В принципі, більше повинна нервувати Рома.

Я, можливо, буду одним з небагатьох, хто скаже, що Шахтар пройде Рому. За рахунок чого? За рахунок того, що з лідером Серії А Інтером вони грали на рівних і ні в чому не поступалися. А Рома слабша за Інтер. Рома – це прохідна команда, яка має хороших футболістів, хорошого тренера і хорошу історію. Але не потрібно забувати, що Шахтар вигравав єврокубок і що це теж команда з ім'ям. Шахтар щороку продає гравців у сильні європейські клуби. Те, що перший поєдинок в Римі, може, ще й на краще! У мене є оптимізм", – сказав Грозний у коментарі виданню Sport.ua.

Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналі Ліги Європи між Ромою і Шахтарем відбудеться 11 березня в Римі.

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