– Юрію Миколайовичу, чого чекати українським уболівальникам у стартових матчах проти Франції та Азербайджану?

– Хто б що не говорив, але група у нас непроста. Крім згаданих команд є ще й вперта Ісландія. Проте, всі українці хочуть вірити в краще для нашої збірної. Якоюсь мірою, може, і добре, що першим нашим суперником будуть французи. Завжди хочеться починати будь-який турнір з позитивного результату, а коли у суперників такий авторитетний опонент, то головному тренеру не потрібно зайвий раз налаштовувати своїх підопічних на цей бій.

– Багато хто говорить, що ми фаворити в боротьбі за друге місце.

– У групі належить зіграти всього шість ігор. Тому дочекаймось хоча б підсумків перших двох поєдинків, тоді, можливо, можна буде сказати щось більш конкретне.

– Деякі наші легіонери не мають достатньої ігрової практики, а той же Віталій Миколенко і Роман Яремчук вилетіли через травми. Це буде проблемою?

– Думаю, так. Тренуватися і грати, нехай навіть у сильному чемпіонаті, це дві великі різниці. Той же Олександр Зінченко, який є одним з лідерів команди, невідомо, в якому зараз стані. А втрата Миколенка і Яремчука, без сумніву, додасть головного болю Сергію Реброву.

– З огляду на всі нюанси, досягти хоча б нічийного результату в грі з Францією буде щастям?

– Я розумію, що хотілося б, перш за все, не програти. Але про це в жодному разі не можна думати, інакше чекай біди. Ми вже перемагали французів, і це має стати стимулом для нинішньої команди, якій під силу принести хоч трохи радості українцям у такий нелегкий для країни час. Суперник повинен переживати, він же топ, а ми, як можливо, вважають у Франції, так собі команда, тому для них буде трагедією програти. А раз так, то нехай думають, як впоратися зі збірною України, – сказав Вернидуб у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, матч Україна – Франція відбудеться вже сьогодні, 5 вересня. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

